В Саранске отменят автобусный маршрут №18

В Саранске будет отменен автобусный маршрут №18.

Никто из перевозчиков не подал заявку на участие в конкурсе на право перевозок по указанному маршруту. Конкурсная комиссия направила организатору открытого конкурса рекомендацию об отмене автобусного маршрута №18.

Стоит отметить, что ещё в апреле действующий перевозчик, работающий на рассматриваемом маршруте, уведомил транспортное управление администрации Саранска о том, что с 12 июля он прекратит перевозки. Заявки на участие в упомянутом конкурсе принимались на протяжении месяца.

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Источник: info-rm.com