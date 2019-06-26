В школьных лагерях Рузаевки были проведены открытые уроки по пожарной безопасности

В Рузаевке были проведены открытые уроки по пожарной безопасности в школьных лагерях.

Указанные уроки провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Дети узнали об основных причинах возникновения пожаров, правилах действий в подобных случаях, а также получили информацию о порядке и правилах использования первичных средств пожаротушения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru