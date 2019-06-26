В Мордовии полицейские провели операцию «Нерест-2019»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нерест-2019».

Указанное мероприятие было направлено на пресечение нарушений правил рыболовства и незаконного вылова рыбы.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, было составлено 24 протокола. Было изъято более 3 кг рыбы, 10 сетей, 1 косынка и 2 надувные лодки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф