Житель Саранска, решивший купить смартфон по скидке, стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске 37-летний местный житель лишился денежных средств, намереваясь приобрести смартфон в интернет-магазине.

Недавно 37-летний житель Саранска обнаружил на сайте интернет-магазина, название которого он не запомнил, объявление о продаже смартфонов по скидкам. Мужчина оформил заказ на покупку мобильного телефона. Спустя некоторое время горожанин получил посылку, за которую заплатил более 8 тыс. рублей. Внутри данной посылки житель Саранска обнаружил несколько частей от смартфона без опознавательных знаков.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф