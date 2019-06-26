Житель Рузаевки пойдет под суд за покупку и хранение наркотиков

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

В апреле нынешнего года житель Рузаевки через мобильное приложение заказал синтетические наркотики. Покупку гражданин оплатил через это же приложение. На автомобиле обвиняемый прибыл в одно из сёл Лямбирского района, где забрал наркотики, спрятанные в специальном тайнике. В тот же день мужчина был задержан стражами порядка. Полицейские изъяли у жителя Рузаевки более 1 грамма синтетических наркотиков.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф