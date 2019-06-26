В Мордовии осужденные встретились с родственниками

В исправительные колонии №№7 и 12 УФСИН РФ по Мордовии приехали родственники осужденных.

Встречи осужденных, отбывающих наказание в указанных исправительных учреждениях, состоялись в рамках проведения дней открытых дверей.

Сотрудники колоний провели экскурсии, в ходе которых гости познакомились с условиями содержания своих близких.

Также были проведены концерты художественной самодеятельности и организованы чаепития, во время которых осужденные имели возможность пообщаться со своими близкими в неформальной обстановке.

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Источник: 13.fsin.su