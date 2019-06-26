В Мордовии бывший сотрудник исправительного учреждения обвиняется в получении взятки

В Мордовии пойдет под суд бывший сотрудник исправительного учреждения, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый, занимая должность начальника оперативного отдела ФКУ ЛПУ-21 УФСИН РФ по Мордовии, потребовал от одного из осужденных взятку в размере 150 тыс. рублей за создание льготных условий отбывания наказания. Деньги были перечислены несколькими частями на банковские карты, указанные подсудимым.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru