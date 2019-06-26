В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии главу сельского поселения оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В конце марта нынешнего года жительница села Большая Поляна Кадошкинского района обратилась в администрацию сельского поселения с заявлением по вопросу замены лампы на опоре уличного освещения, расположенной возле её дома. Данное обращение не было рассмотрено в установленном порядке, ответ в предусмотренные действующим законодательством сроки сельчанка не получила.

Кроме того, выяснилось, что на четыре обращения жителей села Большая Поляна не были даны окончательные ответы по существу.

В отношении главы Большеполянского сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Читайте также о том, что в Саранске осудили автомобилиста из Подмосковья, сбившего женщину на пешеходном переходе.

Источник: prokrm.ru