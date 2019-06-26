В Мордовии сотрудника ОАО «Радиодеталь» осудили за коммерческий подкуп

В Мордовии суд вынес приговор в отношении заместителя начальника отдела коммерческой организации, обвиняемого в совершении коррупционного преступления.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с января 2014 года по декабрь минувшего года 54-летний преступник, занимая должность заместителя начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь», получал денежные вознаграждения от директора коммерческой организации за отбор данной организации как единственного поставщика товара в ОАО «Радиодеталь». В общей сложности осужденный незаконным путем получил более 1,7 млн рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru