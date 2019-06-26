В Дубенском районе прокуратура выявила нарушения в работе больницы и школы-интерната

В Дубенском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в ГБУЗ «Дубенская РБ» имеют место нарушения при организации обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. К примеру, обратившейся в медицинскую организацию женщине-инвалиду первой группы, которая болеет сахарным диабетом первого типа, лечащий врач не выписал рецепт на тест-полоски. Аналогичные нарушения были выявлены при обеспечении детей лекарственными препаратами.

Также были зафиксированы нарушения в ГКОУ РМ «Поводимовская школа-интернат», которое осуществляет образовательную деятельность по реализации адаптированной основной образовательной программе общего образования для умственно отсталых детей. В данном учреждении должным образом не был организован питьевой режим, в отдельных спальных комнатах количество проживающих обучающихся превышало установленные нормы, количество мебели не соответствовало количеству проживающих. В некоторых помещениях школы-интерната на стенах и потолках имелись трещины.

Виновные лица были привлечены к ответственности.

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Источник: prokrm.ru