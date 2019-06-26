В Саранске арестовали имущество организаций, имеющих задолженность по уплате налогов

В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества организаций, имеющих задолженность по уплате налогов.

Прокуратурой Ленинского района Саранска было установлено, что у МП «ГаражСтройЭксплуатация» и АО «Мордовавтодор» имеется задолженность по уплате налогов. В связи с неисполнением юридическими лицами обязанности по уплате налогов ИФНС РФ по Ленинскому району Саранска обратилась в прокуратуру района с постановлениями о наложении ареста на имущество налогоплательщиков.

Прокурор района принял решение о санкционировании ареста имущества АО «Мордовавтодор» на сумму 10,2 млн рублей и имущества МП «ГаражСтройЭксплуатация» на сумму 1,8 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru