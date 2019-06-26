В Саранске в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 21-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло днём 25 июня возле дома №45, расположенного по адресу – улица Осипенко. По предварительной информации, 56-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан-Мурано», в результате чего транспортные средства столкнулись.

21-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения. Девушка была доставлена в одну из городских больниц, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф