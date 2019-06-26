В Ромодановском районе любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

21 мая прошлого года указанный гражданин решением суда был лишен водительского удостоверения на 1 год и 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, мужчина был оштрафован на 30 тыс. рублей.

29 апреля текущего года гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки ВАЗ-21074. Стражи порядка задержали нарушителя.

Решением Ромодановского районного суда в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде обязательных работ на срок 250 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года.

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Источник: romodanovsky.mor.sudrf.ru