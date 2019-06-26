Жителя Ромодановского района арестовали за мат в общественном месте

В Ромодановском районе был арестован местный житель, который ругался матом в общественном месте.

Судом было установлено, что14 июня нынешнего года гражданин Лукин, находясь на улице, громко ругался матом. На замечания прохожих мужчина никоим образом не реагировал.

В ходе судебного заседания гражданин Лукин полностью признал свою вину.

Решением Ромодановского районного суда нарушителю общественного порядка было назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

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Источник: romodanovsky.mor.sudrf.ru