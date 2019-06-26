В Мордовии представители общественности посетили исправительный центр

Исправительный центр, функционирующий на базе колонии-поселения № 8 УФСИН РФ по Мордовии, посетили представители общественности.

В сопровождении помощника начальника УФСИН РФ по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергея Семикова представители общественности ознакомились с условиями, созданными для осужденных к принудительным работам, осмотрев жилые секции, столовую, помещение для воспитательной работы с заключенными.

Особое внимание уделялось вопросам исполнения режимных требований, надлежащего материально-бытового, медицинского и коммунального обеспечения осужденных.

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Источник: 13.fsin.su