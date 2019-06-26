В Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности

В Ичалковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Представители прокуратуры проверили, каким образом указанное законодательство соблюдается в ООО «Дизайн-Проект» и ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный». Также проверка коснулась трех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих распиловку кругляка древесины и переработку лесопродукции.

В ходе проверки было установлено, что на указанных объектах отсутствуют первичные средства пожаротушения; ответственные лица в данных организациях допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; не определены лица, ответственные за приобретение, сохранность и контроль состояния первичных средств пожаротушения; в помещениях отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре; не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале; в помещениях эксплуатация электропровода осуществлялась с нарушениями изоляции.

По результатам прокурорской проверки два должностных лица были привлечены к административной ответственности, ещё два - к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru