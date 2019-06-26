Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести местный житель.

Коротин Дмитрий Николаевич 1991 года рождения, проживающий в указанном районе, 15 июня нынешнего года вышел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что разыскиваемый молодой человек был одет в черную толстовку с капюшоном и надписью красными буквами, синие джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести парня, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83458) 2-51-02, 8(8342) 385931 или 89271983411.

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Источник: 13.мвд.рф