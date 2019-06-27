В одной из колоний Мордовии работает аппарат для производства мороженого

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии возобновил работу аппарат для производства мягкого мороженого.

Отныне каждый осужденный и сотрудник указанного исправительного учреждения имеет возможность попробовать мороженое трех видов.

Аппарат, установленный в столовой, был приобретен за счет прибыли, которая была получена от производственной деятельности колонии по просьбе осужденных.

На ближайшее будущее запланирована реализация мороженого за пределами исправительного учреждения.

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Источник: 13.fsin.su