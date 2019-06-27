В Чамзинке горел грузовик

В Чамзинке произошло возгорание грузового автомобиля.
Указанное происшествие произошло в ночь на 27 июня. На улице Лесной загорелся грузовой автомобиль марки КамАЗ.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru