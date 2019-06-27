В Саранске разыскивается девушка, подозреваемая в краже акустической колонки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку, которая подозревается в краже акустической колонки.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск устанавливают личность девушки, которая, находясь в торгово-развлекательном центре «Сити-Парк», похитила из шкафчика для хранения личных вещей акустическую колонку.

Приблизительный возраст подозреваемой составляет 25-30 лет. Разыскиваемая девушка была одета в блузку красно-белого цвета, черную юбку и черные туфли.

Все, кто владеет какой-либо информацией о личности или же местонахождении подозреваемой, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-88, 29-77-60 или 02.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Зубово-Полянского района.

Источник: 13.мвд.рф