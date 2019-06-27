В Мордовии гражданина Узбекистана оштрафовали за дачу взятки

В Мордовии был оштрафован гражданин Узбекистана, который дал взятку начальнику миграционного пункта.

16 мая прошлого года гражданин Узбекистана, не желая быть привлеченным к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, передал начальнику миграционного пункта ММО МВД России «Ичалковский» взятку в сумме 1 тыс. рублей. Начальник миграционного пункта сообщила о совершенном преступлении своему непосредственному руководителю.

Решением суда в отношении гражданина Узбекистана была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф