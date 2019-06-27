В Саранске после вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность

В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту на сумму более 11,7 млн рублей.

В апреле прошлого года между муниципальным предприятием городского округа Саранск «Горэлектротранс» и обществом с ограниченной ответственностью «ВЕГА» был заключен контракт на поставку дизельного топлива для нужд предприятия на сумму более 60 млн рублей.

ООО «ВЕГА» в полном объеме исполнило условия контракта 10 сентября минувшего года. Директор предприятия оплатил поставку дизельного топлива не в полном объеме и с нарушением сроков. В итоге образовалась задолженность на сумму более 11,7 млн рублей.

По требованию прокуратуры задолженность по исполненному муниципальному контракту была погашена в полном объеме.

Директор «Горэлектротранс» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru