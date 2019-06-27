В Саранске пожарные спасли двух человек

В Саранске произошел пожар в квартире.

В ночь на 27 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. В доме №36, расположенном по указанному адресу, загорелась квартира. В квартире находилась женщина с ребенком 13-летнего возраста. Владелица жилья не могла открыть дверь, вследствие чего было принято решение проводить спасение через окно по пожарной лестнице. Очаг возгорания находился на кухне.

Кроме того, пожарные эвакуировали 15 жильцов дома.

Пожар в квартире был потушен на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru