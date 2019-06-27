Безработный житель Саранска подозревается в краже ювелирного украшения

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в краже ювелирного украшения.

Недавно в отдел полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск поступило заявление от жительницы Нижегородской области. Женщина сообщала, что из квартиры её 79-летней бабушки, проживающей в Саранске, был похищен золотой браслет.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали безработного жителя Саранска 1977 года рождения. Мужчина признал свою вину, а также сообщил, что отдал украденный браслет другу, который заложил его в ломбард. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф