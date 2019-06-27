В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в детских лагерях

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского муниципальных районов совместно с представителем ВДПО провели профилактическое мероприятие в детском лагере «Энергетик» Кочкуровского района.

Гости лагеря провели инструктаж с персоналом, тренировочную эвакуацию, а также задали детям вопросы в сфере пожарной безопасности и пожелали только положительных эмоций на летних каникулах.

Проведение подобных мероприятий способствует формированию у учащихся культуры безопасности, осознания и позиции в области пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru