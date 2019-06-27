В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.
Поздним вечером 26 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит бесхозное строение. Огонь охватил постройку на площади 9 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru