В Саранске горело бесхозное строение

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.

Поздним вечером 26 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит бесхозное строение. Огонь охватил постройку на площади 9 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru