В Мордовии выплаты при рождении первого ребенка получат ещё больше семей

В Мордовии ещё больше семей будут получать выплаты при рождении первого ребенка.

В настоящее время в Мордовии размер указанной выплаты составляет 13998 рублей в месяц. Сейчас данные выплаты в регионе получают около 2 тыс. семей.

Со следующего года порог нуждаемости будет увеличен до двукратной величины прожиточного минимума, что позволит большему количеству семей получать выплаты при рождении первого ребенка.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии сообщает, что заявление на ежемесячную выплату можно подать в течение полутора лет с момента рождения ребенка.

По информации «Известий Мордовии».

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