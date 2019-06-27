В Мордовии осужденный успешно сдал государственный экзамен

Осужденный исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии успешно сдал государственный экзамен по дисциплине «Гражданское право».

Осужденный Аким Агалаков начинал обучение ещё на свободе. Прибыв в исправительную колонию, он решил продолжить обучение, переведясь из своего института в частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства» на пятый курс.

К итоговой аттестации Аким Агалаков подготовился добросовестно. На дополнительные вопросы осужденный отвечал верно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su