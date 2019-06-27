В Мордовии прошли соревнования добровольных пожарных

В Мордовии 26 июня прошли ежегодные республиканские соревнования добровольных пожарных.

В указанных соревнованиях приняли участие 14 добровольных пожарных команд.

Соревнования делились на два этапа, в каждом из которых принимали участие по 3 члена команды. На первом этапе добровольцы с помощью гидравлического инструмента проводили условное деблокирование пострадавшего, а затем оказывали ему первую помощь и на носилках доставляли его к автомобилю скорой медицинской помощи. На втором этапе проводилась подача воды из автоцистерны по наливной мишени.

Победу одержала добровольная пожарная команда Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района.

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Источник: 13.mchs.gov.ru