Два жителя Саранска отправятся в тюрьму за покушение на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков.

В период с 7 по 9 февраля нынешнего года два жителя Саранска, действуя по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, получили от последнего информацию о местонахождении наркотического средства. Осужденные с целью последующего сбыта забрали запрещенное вещество и поместили его в так называемые тайники в Октябрьском районе города, не успев сообщить покупателям о том, где находится товар. 16 февраля преступники получили от упомянутого лица, которое не было установлено следствием, очередную партию наркотиков для дальнейшей продажи. В тот же день злоумышленники были задержаны стражами порядка.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении преступников была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы каждому.

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Источник: prokrm.ru