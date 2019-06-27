Жительница Дубенского района умерла от укуса пчелы

В Мордовии местная жительница умерла от укуса пчелы.

Трагедия произошла в одном из сёл Дубенского района. Пчела укусила гражданку в то время, когда она полола картошку. У женщины сразу же началась аллергическая реакция. Гражданка обратилась за помощью к соседям. Пока соседка вызывала медиков и искала лекарство, женщина умерла.

По предварительной информации, летальный исход был вызван анафилактическим шоком.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске пожарные спасли двух человек. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Сущинского.