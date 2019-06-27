В Мордовии началась уборка зеленого горошка

В Мордовии стартовала уборка зеленого горошка.

Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что на сегодняшний день в Лямбирском районе со 140 га собрано 243 тонны горошка. Новый урожай был отправлен на переработку на завод, где из горошка уже сделали несколько сотен туб консервов.

Кроме того, в настоящее время в Мордовии продолжается заготовка кормов. По последней информации, многолетние травы в республике скошены на площади 81871 га.

По информации «Известий Мордовии».

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