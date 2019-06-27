В Темникове был задержан пьяный автомобилист

В Темникове сотрудники Росгвардии помогли представителям Госавтоинспекции задержать пьяного автомобилиста.
В вечернее время суток экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Темникове получил информацию о преследовании патрулем ДПС автомобиля марки ВАЗ-2112, которым управляет нетрезвый водитель.
Группа задержания в кратчайшие сроки обнаружила подходившее под описание транспортное средство. На неоднократные требования остановиться автомобилист не реагировал.
Совместными действиями правоохранители блокировали проезд. При задержании нарушитель, которым оказался 30-летний мужчина, попытался скрыться.
В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia