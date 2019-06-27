В Мордовии из-за сильного ветра объявили оперативное предупреждение

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение из-за сильного ветра.

Ожидается, что сильный ветер настигнет Мордовию 28 июня. Прогнозы синоптиков содержат информацию о том, что в регионе будут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано обходить деревья и шаткие конструкции.

Также 28 июня в некоторых населенных пунктах региона возможен дождь. Небо будет облачным, но с прояснениями.

В дневное время суток воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru