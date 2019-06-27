В Саранске в ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 26 июня на улице Победы. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Вольво», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получила 23-летняя пассажирка иномарки. Медики оказали девушке помощь на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате автомобильной аварии пострадала 21-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф