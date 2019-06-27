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В июне в Ленинском районе Саранска выявили 4 нарушения земельного законодательства

В июне в Ленинском районе Саранска выявили 4 нарушения земельного законодательства

С начала июня в Ленинском районе Саранска было зафиксировано 4 нарушения земельного законодательства.

На основе утвержденного на второй квартал нынешнего года плана проведения проверок соблюдения гражданами требований земельного законодательства в июне нынешнего года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района городского округа Саранск были проведены 4 внеплановые проверки.

В ходе проверок было выявлено 4 нарушения земельного законодательства.

Нарушителям были выданы предписания.

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Источник: adm-saransk.ru