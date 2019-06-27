В Саранске работодатели создают новые рабочие места для подростков

В Саранске создаются новые рабочие места для подростков.

К акции «Трудовое лето», в рамках которыой создаются рабочие места для подростков, присоединились 46 муниципальных, промышленных и частных предприятий.

В настоящее время в Саранске насчитывается 276 временных рабочих мест для подростков. На каждом рабочем месте успеют потрудиться по несколько школьников.

В большинстве случаев подростки занимаются благоустройством и озеленением улиц, заводских территорий, парков и скверов.

Подростки получают зарплату от работодателя, а также денежные средства в размере 3 тыс. рублей от центра занятости населения за полностью отработанный месяц.

По информации «Известий Мордовии».

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