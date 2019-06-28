В Саранске в результате пожара пострадали мужчина и ребенок

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадали мужчина и ребенок.

Происшествие произошло 27 июня. На третьем этаже жилого дома №34, который расположен по адресу – улица Гожувская, вспыхнул огонь. Очаг возгорания был обнаружен в квартире №48.

В результате данного пожара пострадали мужчина 1974 года рождения и ребенок. Кроме того, пожарные эвакуировали 21 жильца упомянутого дома.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru