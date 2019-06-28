35-летнего жителя Саранска осудили за убийство пасынка

В Саранске суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который убил своего пасынка.

19 февраля нынешнего года 35-летний гражданин, находясь в квартире, расположенной по адресу – улица Войнова, распивал алкогольные напитки в компании 27-летнего сына своей жены. В ходе попойки младший участник застолья стал высказывать собутыльнику претензии по поводу трудоустройства, по причине чего вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 35-летний преступник ударил молодого человека ножом в шею. От полученного ранения пострадавший скончался.

Решением суда в отношении 35-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru