В Теньгушевском районе загорелся автомобиль

В Теньгушевском районе произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло 27 июня недалеко от села Александровка. Загорелся автомобиль марки ГАЗ. По предварительной информации, транспортное средство воспламенилось во время движения. Площадь распространения пламени составила 7,6 кв. м.

Какие-либо сведения о пострадавших в результате данного пожара не поступали.

Причина возгорания автомобиля в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании грузовика в Чамзинке.

Источник: 13.mchs.gov.ru