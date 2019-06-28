В Саранске разыскивается пропавший без вести пенсионер

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести пенсионера.

26 июня Слосинов Евгений Николаевич 1941 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в рубашку голубого цвета в клетку, спортивные штаны темно-синего цвета и туфли черного цвета. Также имеются сведения о том, что пенсионер передвигается с помощью двух клюшек.э

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого пенсионера, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф