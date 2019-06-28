На территории Темниковского района был ликвидирован природный пожар

В Темниковском районе был ликвидирован природный пожар.
Возгорание было окончательно ликвидировано утром 28 июня. Площадь распространения пламени составляла 23,3 га.
Причина данного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть крайне осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru