На территории Темниковского района был ликвидирован природный пожар

В Темниковском районе был ликвидирован природный пожар.

Возгорание было окончательно ликвидировано утром 28 июня. Площадь распространения пламени составляла 23,3 га.

Причина данного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть крайне осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске накануне произошел пожар, в результате которого пострадали мужчина и ребенок. Кроме того, был эвакуирован 21 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru