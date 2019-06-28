В Лямбире прокуратура добивается устранения нарушений жилищного законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры добиваются устранения нарушений жилищного законодательства при обеспечении населения услугами по водоснабжению.

Сотрудниками прокуратуры Лямбирского района было установлено, что из-за непринятия ООО «Строительная Инициатива» мер по своевременной замене подающей трубы центрального водозаборного узла в период с 14 по 16 июня была прекращена подача питьевой воды в 54 многоквартирных жилых домах, расположенных Лямбире.

В отношении директора ООО «Строительная Инициатива» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru