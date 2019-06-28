В Мордовии полицейские остановили автомобиль с наркотиками

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, в салоне которого были обнаружены наркотики.
25 июня на 287-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, недалеко от села Пензятка Лямбирского района стражами порядка был остановлен автомобиль марки «Лада-Гранта» под управлением 29-летнего парня, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков. Полицейские обнаружили 0,45 грамма наркотического средства под водительским креслом.
Кроме того, стражи порядка изъяли 0,33 грамма синтетических наркотиков у 25-летнего пассажира машины.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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Источник: 13.мвд.рф