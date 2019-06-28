24-летняя жительница Мордовии, решившая продать дом, стала жертвой мошенницы

В Зубово-Полянском районе 24-летняя местная жительница, решившая продать дом, была ограблена неизвестной мошенницей.

Недавно 24-летняя жительница указанного района разместила на популярном сайте объявление о продаже дома. Спустя несколько дней после размещения указанной публикации девушке позвонила незнакомая ей женщина, которая заявила о намерении приобрести недвижимость, но сообщила, что приедет оформлять покупку только через месяц. Затем незнакомка попросила жительницу Зубово-Полянского района перевести на её банковскую карту 3500 рублей. Девушка выполнила данную просьбу, после чего якобы покупательница перестала выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данной факту.

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Источник: 13.мвд.рф