Мошенники похитили у жителей Мордовии более 20 миллионов рублей

В пресс-центре МВД по Мордовии состоялся брифинг по профилактике мошенничества в регионе.

В ходе указанного брифинга стало известно, что на протяжении пяти первых месяцев нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 508 случаев мошенничества. Данный показатель в два с лишним раза превышает то количество преступлений рассматриваемого характера, которое имело место за аналогичный период прошлого года. 261 случай мошенничества был зафиксирован в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации.

В общей сложности мошенники похитили у жителей Мордовии 20,39 млн рублей.

Также читайте о том, что в Саранске 18-летнего парня осудили за кражу денег с банкой карты знакомого.

Источник: 13.мвд.рф