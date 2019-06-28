В Чамзинском районе столкнулись легковушка и грузовик

В Чамзинском районе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Происшествие произошло утром 27 июня на 41-м километре трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск. По предварительной информации, 43-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки «Вольво».

Водитель легкового автомобиля доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф