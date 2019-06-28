В Саранске в ДТП пострадал 23-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 23-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло вечером 27 июня на пересечении Юго-Западного и Ключаревского шоссе. По предварительной информации, 23-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Логан», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения первая машина вылетела на газон.

23-летнему водителю ВАЗа понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадала 23-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф