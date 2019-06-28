В Саранске прокуратура потребовала лишить водительских удостоверений граждан, имеющих проблемы с психикой

В Саранске сотрудники прокуратуры требуют лишить водительских удостоверений граждан, которые страдают психическими расстройствами.

Судом были рассмотрены и удовлетворены два заявления прокурора Пролетарского района Саранска о прекращении действия права на управление транспортными средствами у лиц, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Вступившие в законную силу решения суда были направлены в УГИБДД МВД по Мордовии для изъятия водительских удостоверений.

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Источник: prokrm.ru