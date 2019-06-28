В исправительные учреждения Мордовии была доставлена православная святыня

В исправительные учреждения УФСИН РФ по Мордовии была привезена икона святой блаженной Ксении Петербургской с частицей её надгробного камня.

Сопровождающий икону секретарь Краснослободской епархии, помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими иеромонах Тихон (Федяшкин) рассказывал осужденным и сотрудникам об истории указанной святыни, а также приводил примеры чудотворных действий иконы и случаи исцеления.

В каждом учреждении был отслужен молебен с чтением акафиста перед чудотворным образом.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденный успешно сдал государственный экзамен.

Источник: 13.fsin.su