В исправительные учреждения Мордовии была доставлена православная святыня

В исправительные учреждения УФСИН РФ по Мордовии была привезена икона святой блаженной Ксении Петербургской с частицей её надгробного камня.
Сопровождающий икону секретарь Краснослободской епархии, помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими иеромонах Тихон (Федяшкин) рассказывал осужденным и сотрудникам об истории указанной святыни, а также приводил примеры чудотворных действий иконы и случаи исцеления.
В каждом учреждении был отслужен молебен с чтением акафиста перед чудотворным образом.
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Источник: 13.fsin.su